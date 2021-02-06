Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова поделилась впечатлениями о первом дне командного турнира Кубка Первого канала.

«Мне очень понравился формат командного турнира. Он крайне интересный и захватывающий. Мне кажется, все уже ждут завтрашний день с нетерпением, — сообщила Радионова «СЭ». Очень понравился прокат Камилы Валиевой, это невероятный уровень, мне кажется, такого еще никто не исполнял. Каждый элемент был выполнен четко. Она слилась с музыкой воедино. Это действительно был мини-спектакль на льду.»

Елена Радионова также поделилась впечатлениями о выступлениях Дмитрия Алиева и Андрея Мозалева.

«Короткую программу надо откатать чисто, потому что в ней всего три прыжковых элемента. И в короткой программе вообще нет права на ошибку. Конечно, если бы они чисто откатали, то их никто бы не стал критиковать. Тем не менее, я уверена, что завтра у них все получится», — добавила Радионова.

После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Алины Загитовой. Соревнования прошли 6 февраля в Москве. Команда Евгении Медведевой пока на второй позиции.

(Артем Бухаев)