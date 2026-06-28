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Чемпионат четырех континентов — 2027: когда и где пройдет турнир по фигурному катанию

Чемпионат четырех континентов — 2027 пройдет в Казахстане с 9 по 14 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Астана (Казахстан).
Фото Getty Images

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию — 2027 пройдет в Астане (Казахстан) с 9 по 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В турнире примут участие лучшие фигуристы из стран Америки, Азии, Африки и Океании (спортсмены из Европы не участвуют, так как у них проходит отдельный чемпионат — ЧЕ). Медали будут разыграны в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Чемпионат четырех континентов станет крупнейшим соревнованием по фигурному катанию, когда-либо проводившимся в Казахстане. Ранее в Алма-Ате проходила Зимняя универсиада — 2017 и в Астане и Алма-Ате — Зимние Азиатские игры — 2011. В программу обоих турниров входило фигурное катание.

После победы Михаила Шайдорова на Олимпийских играх — 2026, интерес к фигурному катанию в Казахстане заметно вырос.

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Фигурное катание
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