Чен назвала Трусову самой атлетичной российской фигуристкой

Призерка чемпионата мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала Александру Трусову самой атлетичной российской фигуристкой перед выступлением спортсменки на неделе легкой атлетики.

«Потрясающая девочка. И я совершенно, если честно, не удивилась, когда узнала, что она хочет выступить в прыжках в длину. Из всех наших фигуристок Саша, наверное, самая атлетичная. Очень любит физические упражнения, делает много сложных элементов. Прыгает высоко, хорошо, что мы не всегда видим у одиночниц», — цитирует RT Чен.

17-летняя российская фигуристка выйдет в сектор для прыжков в длину на неделе легкой атлетики 9 июня. Фестиваль пройдет с 7 по 13 июня на Северном спортивном ядре «Лужников».

Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном на катании на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Фигуристу опередила российская спортсменка 18-летняя Анна Щербакова.