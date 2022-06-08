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Сегодня, 16:17

Чен назвала Трусову самой атлетичной российской фигуристкой

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Призерка чемпионата мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала Александру Трусову самой атлетичной российской фигуристкой перед выступлением спортсменки на неделе легкой атлетики.

«Потрясающая девочка. И я совершенно, если честно, не удивилась, когда узнала, что она хочет выступить в прыжках в длину. Из всех наших фигуристок Саша, наверное, самая атлетичная. Очень любит физические упражнения, делает много сложных элементов. Прыгает высоко, хорошо, что мы не всегда видим у одиночниц», — цитирует RT Чен.

17-летняя российская фигуристка выйдет в сектор для прыжков в длину на неделе легкой атлетики 9 июня. Фестиваль пройдет с 7 по 13 июня на Северном спортивном ядре «Лужников».

Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном на катании на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Фигуристу опередила российская спортсменка 18-летняя Анна Щербакова.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1012717-chen-trusova-lyogkaya-atletika
Фигурное катание
Александра Трусова
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