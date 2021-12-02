В Госдуме предложили провести в России финал «Гран-при» по фигурному катанию

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отмену финала «Гран-при» по фигурному катанию в японской Осаке.

«Японцы не согласятся это сделать. Кроме Омикрона есть другой фактор — неминуемая победа российских фигуристов. Многие наши партнеры не хотят этих побед. Россия принимала много ледовых состязаний. Если Япония не может обеспечить безопасность, то мы можем предложить свою помощь. Мы можем провести соревнования подобного уровня. Мы должны быть уверены, что после этих соревнований из всех американских репродукторов будут кричать, что в России опасно и страшно. Будет политическое давление», — сказал Милонов «СЭ».

Об отмене финального этапа объявил Международный союз конькобежцев (ISU). Причина — появление нового омикрон-штамма коронавируса.