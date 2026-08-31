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Фигуристка Елизавета Андреева после ухода от Этери Тутберидзе начала тренироваться в академии Татьяны Навки

Андреева после ухода от Тутберидзе начала тренироваться в академии Навки

Руслан Минаев

Фигуристка Елизавета Андреева приступила к тренировкам в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки, сообщает пресс-служба академии.

30 августа 16-летняя спортсменка объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. Андреева отметила, что не завершает карьеру и намерена продолжить выступления.

Андреева является многократным призером этапов юниорского Гран-при России. В сезоне-2024/25 она заняла четвертое место на первенстве России среди юниоров. Прошлый сезон фигуристка пропустила из-за проблем со здоровьем.

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Татьяна Навка
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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