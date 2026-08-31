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Юниорский Гран-при по фигурному катанию в Бангкоке 2026: даты, расписание, российские участники и где смотреть

Юниорский Гран-при по фигурному катанию в Бангкоке 2026: даты, расписание и российские участники

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лев Лазарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Третий этап юниорской серии Гран-при ISU сезона-2026/27 пройдет в Бангкоке с 3 по 5 сентября. Соревнования состоятся в Таиланде и включены в официальный календарь Международного союза конькобежцев.

В мужском одиночном катании в официальной заявке в нейтральном статусе значится россиянин Лев Лазарев, в женском — София Дзепка. Запасные — Арсений Федотов и Виктория Стрельцова.

Турнир пройдет в четырех видах: юноши, девушки, спортивные пары и танцы на льду.

Этапы юниорского Гран-при традиционно доступны на официальных ресурсах ISU, включая видеоплатформы организации, с учетом территориальных ограничений. В России трансляции будут доступны на онлнай-платформе «Okko Спорт».

Фигурное катание: последние новости, результаты соревнований, расписание и выступления российских спортсменов

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Фигурное катание
Лев Лазарев
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