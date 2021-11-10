В Госдуме назвали переход фигуриста Дмитриева-младшего в сборную США политическим

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход фигуриста Артура Дмитриева-младшего в сборную США.

«Сын чемпиона, у него есть амбиции, но спортивные показатели не позволяли ему выступать за Россию. В Америке спортивные данные являются не единственным показателем для спортсмена, там также присутствуют вопросы политики и давления. В США с помощью политической воли он сможет получить какие-то награды, так как будет там в статусе беглого россиянина.

Американцы смогут организовать ему очередное жульничество и присудить ему хоть какую-нибудь бронзовую медаль. Мог же попробовать перейти в сборную кого-нибудь из наших соседей. У людей есть миф, что в США все пути открыты. Он сам говорит, что там им заинтересовались. А американцам важно показать, что из России спортсмены бегут к ним", — сказал Милонов «СЭ».

Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. На чемпионате России-2018 он занял пятое место.