Хромых: «Загитова подошла к моей маме и уговорила ее взять котенка. Я уже даже не надеялась»

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о любви к животным.

«Я с самого детства кошек люблю: у друзей всех котов так тискала, что они при виде меня уже под диван стали убегать. Но у меня и у брата была аллергия, поэтому хорошо понимала, что смысла мне заводить кошечку или кота нет. Но в «Новогорске» в последний день сборов нам подкинули трех котят. Алина Загитова их подобрала. Это был как раз последний день, мы забирали вещи, и Алина подошла к моей маме и уговорила ее взять котенка. Я уже даже не надеялась, не просила, но теперь у меня есть кошка», — приводит слова Хромых ТАСС.

В текущем сезоне Хромых победила на турнире Budapest Trophy в Венгрии и заняла второе место на этапе серии «Гран-при» в Италии.