Тренер Этери Тутберидзе рассказала о решении своей воспитанницы Алины Загитовой приостановить карьеру.

13 декабря 17-летняя фигуристка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном швейцарском шоу Art on Ice.

— Она нам сказала фразу: «Прекратите меня заставлять». Она у нас постоянно заканчивала, а мы ее возвращали, она заканчивала — мы возвращали. Мы ее заставляли. Говорили: «Давай подписывай, ты не имеешь права заканчивать». А здесь, она, видимо, посчитала, что ей нужно дать состояться.

Летом она никогда не хочет входить в сезон, это тяжело для нее. Мы проговорили с ней, что едем на Japan Open, на этапы, а дальше смотрим на ее настроение. Заставлять ее, форсировать мы в этом сезоне не хотели, — рассказала Тутберидзе в японском документальном фильме, посвященном фигуристке.