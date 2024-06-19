Туктамышева: «Тутберидзе, Навка и Авербух платят за шоу примерно одинаково»

Чемпионка мира и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопросы болельщиков в рамках большого интервью «СЭ».

— Перед интервью попросил подписчиков подкинуть вопросов, давай попробуем в блиц. Какое вино порекомендуешь?

— Пино нуар французское — не прогадаете.

— «Зенит» — позор российского футбола ?

— Почему именно «Зенит»? Ребята только что выиграли чемпионат, можно только порадоваться за них. Но понимаю, что кому-то могли надоесть их постоянные победы.

— Отдала бы своего ребенка в фигурное катание?

— Не знаю, но они точно как-нибудь бы покатались со мной на катке.

— Сможет ли кто-то повторить твое достижение — стабильные элементы ультра-си после 18?

— Мне кажется, да. Сейчас уже есть девушки, которые выучили ультра-си после 21 года.

— Кто больше платит за шоу — Навка, Авербух или Тутберидзе?

— Плюс-минус одинаково.

— Почему программы получались в стиле «айнанэ»?

— Раньше я, конечно, замечала эти разговоры. Сейчас мне это уже действительно смешно. Сама шучу с друзьями: «Давно айнанэ у меня не было, надо б поставить цыганщину, пора».

— Любишь ли ты делать уборку, у тебя скорее беспорядок или порядок?

— Обычно порядок, мне в бардаке неудобно, если долго. Но после приезда два дня в квартире хаос. Не могу сказать, что получаю удовольствие от уборки. Я не перфекционист в этом плане.

— Спрогнозируешь женский подиум на Олимпиаде в Милане?

— Давай без наших, иначе совсем сложно. Верю в Каори, она первая. Второе место займет какая-нибудь молодая звезда из недавних юниорок. А третье — либо американка, либо японка, кореянка, они в целом сильные. Но это очень сложно.

Туктамышева — чемпионка России, мира и Европы. В октябре 2023 года спортсменка объявила о паузе в карьере.

Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой читайте на «СЭ»