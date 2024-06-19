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Сегодня, 10:59

Трусова выложила видео со свидания, на котором Игнатов сделал ей предложение

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Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигуристка Александра Трусова впервые опубликовала видео свидания, на котором Макар Игнатов сделал ей предложение.

«Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость... Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала «Да»!!» — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Ранее фигурист опубликовал совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.

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Источник: https://t.me/avtrusovaofficial/849
Фигурное катание
Александра Трусова
Макар Игнатов
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