Трусова выложила видео со свидания, на котором Игнатов сделал ей предложение

Фигуристка Александра Трусова впервые опубликовала видео свидания, на котором Макар Игнатов сделал ей предложение.

«Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость... Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала «Да»!!» — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Ранее фигурист опубликовал совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.

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