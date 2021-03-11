Трусова: «Женщины будут играть все большую роль во всех сферах жизни»

Российчская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о влиянии женщин на современное общество. По ее словам, женщины будут играть все большую роли.

«Думаю, женщины будут играть все большую роль во всех сферах жизни. Это будет заметно как в спорте, так и в культуре или общественной деятельности», — цитирует Трусову инстаграм бренда Maurice Lacroix.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Также она первой исполнила два четверных в одной программе и первой в истории исполнила три четверных в одной программе.

Кроме того, она первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.