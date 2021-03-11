Циммерман отстранен от тренерской деятельности из-за сексуального скандала с участием фигуриста Сипре

Американская организация SafeSport отстранила тренера по фигурному катанию Джона Циммермана за сокрытие информации о предполагаемом сексуальном насилии с участием его подопечных.

Тренер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, эмоциональном давлении, ненадлежащем поведении и отказе от сообщения об инциденте.

По сообщениям USA TODAY Sports, отстранение будет длится два года и еще один год испытательного срока. У Циммермана будет возможность обжаловать решение комиссии в будущем.

Тренеру запрещено участвовать в любом качестве в любых программах, мероприятиях, соревнованиях, спонсируемых Олимпийским комитетом и Федерацией Фигурного Катания США, или объектами, находящимися под юрисдикцией USOPC и USFS.

Отстранение Циммермана связано с инцидентом с французским фигуристом Морганом Сипре, который тренировался вместе с Ванессой Джеймс во Флориде. SafeSport расследовала дело об обвинениях Сипре в пересылке несовершеннолетней девочке непристойных фотографий. Родители фигуристки заявили, что Циммерман запугивал ее, чтобы она не сообщила об инциденте.