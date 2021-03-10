Заслуженный мастер спорта, постановщик и продюсер Илья Авербух отреагировал на слова Алины Загитовой о желании возобновить спортивную карьеру.

«Алина — это очень талантливый и целеустремленный человек, — сказал Авербух «СЭ». — У нее есть все возможности, если она для себя решит. Конечно, нужно будет проделать колоссальную работу, потому что необходимо восстановить старые прыжки, а после выучить, как минимум, тройной аксель и четверной прыжок. Как мне кажется, Алина прекрасно понимает на что идет, когда говорит о готовности вернуться. Я уверен, что для такой талантливой фигуристки, как Алина, нет ничего невозможного.

Авербух назвал Загитову огромной личностью для женского одиночного катания, которую очень любят и будут счастливы вновь видеть на льду, а также пожелал ей удачи.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Загитова поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

(Артем Бухаев)