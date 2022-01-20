Тренер Мозалева рассказал, планируется ли усложнять программу фигуриста к Олимпиаде

Кирилл Давыденко, тренер российского фигуриста Андрея Мозалева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал попадание спортсмена в состав сборной России на Олимпиаду.

«Конечно же, у меня приятные ощущения. Какие могут быть еще? Очень приятно, что выбор все же сделали в нашу пользу. Будем ли усложнять программу? Нет, мы ничего с программами делать не будем. Будем готовиться к тому контенту, который делали и на чемпионате Европы, и на чемпионате России», — сказал Давыденко «СЭ».

20 января стало известно, что в состав мужской сборной России на ОИ вошли Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Запасные — Евгений Семененко и Петр Гуменник.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.