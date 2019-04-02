Татьяна Тарасова: "У Коляды абсолютно нет мотивации"

Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что ее расстроило выступление российских одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Она также добавила, что порадовалась за девушек.

- Разумеется, порадовала Алина Загитова. И Женя Медведева очень порадовала Обе эти девочки уже с судьбой. Вообще, все наши девчонки порадовали, - приводят слова Тарасовой "Аргументы и факты". - А вот мальчики расстроили. И не потому, что они так, я бы сказала, бездарно катались. Не потому, что где-то упали и что-то не сделали.

А потому, что у Михаила Коляды, например, абсолютно нет мотивации. Человек, который мог бы спокойно прыгать 3-4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет! Он вполне доволен своим катанием – все его интервью после произвольной программы подтверждают это.

Напомним, лучшим среди российских мужчин на чемпионате мира в Сайтаме стал Коляда - он занял шестое место. 24-летний спортсмен пропустит командный Кубок мира в японской Фукуоке - его заменит Андрей Лазукин.

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