Татьяна Тарасова — о конфликте Плющенко и Железнякова: «Эта гадость надоела! Лучше бы работали»
11:21
Заслуженнный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о конфликте между Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым.
В среду Железняков вызвал Плющенко на дуэль без правил, объяснив это желанием «заткнуть неблагодарный поганый рот» прославленного в прошлом фигуриста. Плющенко в ответ заявил, что готов настучать ему по голове, если это не блеф.
Позже Алексей Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте пост, в котором извинился за свои высказывания в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Как же мне эта гадость надоела. Лучше бы работали», — сказала Тарасова «СЭ».
(Владислав Флегонтов)
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