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Татьяна Тарасова — о конфликте Плющенко и Железнякова: «Эта гадость надоела! Лучше бы работали»

11:21
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Заслуженнный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о конфликте между Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым.

В среду Железняков вызвал Плющенко на дуэль без правил, объяснив это желанием «заткнуть неблагодарный поганый рот» прославленного в прошлом фигуриста. Плющенко в ответ заявил, что готов настучать ему по голове, если это не блеф.

Позже Алексей Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте пост, в котором извинился за свои высказывания в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Как же мне эта гадость надоела. Лучше бы работали», — сказала Тарасова «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

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