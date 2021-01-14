За что Железняков и Плющенко ненавидят друг друга? Вспомнили все скандалы

Хореограф — главный патриот Тутберидзе, работает с ней дольше всех и давно нападает на Плющенко.

Новогоднюю тишину в фигурном катании внезапно прервал один из самых неполиткорректных спикеров этого вида спорта — хореограф Алексей Железняков. В своем поздравлении для подписчиков во «ВКонтакте» он вызвал Евгения Плющенко на дуэль. В пояснительной записке к приглашению на бой много отсылок на предыдущие конфликты. А отношения между Алексеем и Евгением действительно напряженные — их многочисленные словесные перепалки достойны отдельного разбора.

Пусть Железняков не самый известный член команды Этери Тутберидзе и практически не появляется с ней на соревнованиях, он очень важный винтик в механизме штаба «Хрустального». А доверие между Тутберидзе и Железняковым близко к максимальному — они работают вместе с 2008 года, дольше Этери Георгиевна не сотрудничала вообще ни с кем.

Первый конфликт был больше года назад из-за Загитовой

Впервые Алексей упомянул в своих личных соцсетях фамилию Плющенко в декабре 2019-го. Тогда Евгений пытался переманить к себе Алину Загитову. Тутберидзе об этом узнала и отреагировала через аккаунт TeamTutberibze первым публичным наездом на Плющенко и его Академию. Железняков подключился к медиабитве чуть позже.

«Хочется сказать по всему этому вселенскому скандалу: я знаю Этери Георгиевну немало лет, она совершенно непубличный человек, не любит интервью, фотосессии и все такое, а тем более высказываться на публике. Успокойтесь уже все! Все, что делает команда #TEAMTUTBERIDZE во главе с Этери Георгиевной, — это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников! Но если ТШТ высказались, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами!» — написал Железняков.

По мнению хореографа, Плющенко перешел определенную грань, и только поэтому Этери высказалась в конфликте. Евгений ответил сторис в Instagram. «Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. Ты сам-то понял, что ляпнул? Учись у шефа, как надо отвечать серьезным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть», — написал Плющенко и предложил ответить и поэтессе Марине Цветаевой, которую часто любит цитировать Тутберидзе. Но тогда настоящее пламя не разгорелось — Алина осталась в «Хрустальном», и большой обиды у команды Тутберидзе к Плющенко не было.

Железняков начал высказываться первым и смеялся над Евгением

А вот после перехода к Плющенко Александры Трусовой Железняков взорвался. Этери тогда молчала. Высказался с небольшим интервью официальному сайт ФФККР постановщик Даниил Глейхенгауз, но в качестве основного хейт-спикера оформился именно Алексей.

Первый пост Железнякова был довольно нейтральным — он всего лишь говорил об этической стороне переходов. «Уходя — уходи! Друзья, многие из вас спрашивают меня: «Как же так, почему, почему ушли Трусова и Розанов?!» Я честно вам заявляю, что не знаю подробностей и знать не хочу! С Этери Георгиевной еще не общался.

Могу сказать одно: у каждого из нас свой путь, мы его выбираем сами, а куда эта кривая дорожка нас заведет, одному Богу известно. В первую очередь нужно быть благодарными, помнить, кто нам дал, кто нас научил, кто вложил столько сил и частичку души, из-за кого мы стали такими, какие мы есть сейчас", — написал Алексей и заявил, что даже если ему предложат миллион долларов, он не согласится покинуть Тутберидзе до ухода на пенсию. Потому что знает значение слова «благодарность». Этери он безмерно уважает и знает ее как душевного и ранимого человека. А всех, кто ее обидел, ждет расплата от высших сил — по мнению Железнякова.

По-настоящему раскрылось отношение Алексея к Плющенко в небольшом интервью для «СЭ», которое он дал сразу после публикации этого поста. «Уважаемому Евгению я предлагаю не мелочиться, а сразу обратиться к Этери Тутберидзе, попробовать ее нанять. Пусть позвонит, объяснит ситуацию, так, мол, и так, ищем постановщика, помоги. Будет интересно на все это посмотреть, на самом деле», — сказал он в ответ на вопрос, с кем лучше по хореографии сотрудничать Плющенко.

Плющенко называл Железнякова «десятым колесом от телеги»

Дальше хореограф решил уже конкретно пройтись по двукратному олимпийскому чемпиону и высказал все, что о нем думает. «У меня уважение вызывают те тренеры, которые пашут и воспитывают учеников, а не плетут интрижки и переманивают спортсменов, не приемлю этих методов. Слово «порядочность» здесь неприменимо от слова «совсем». Мерзко это все», — заявил Железняков и добавил, что за много лет работы с Тутберидзе он ни разу не видел, чтобы она кого-то переманивала в «Хрустальный». Хотя это не совсем верно — Алена Канышева, например, рассказывала, как к ней подходил Сергей Дудаков после бронзы на финале «Гран-при». На тот момент она тренировалась у Светланы Пановой, а ей говорили, что Тутберидзе очень ждет Алену в своей группе...

Тем не менее Железняков продолжил высказываться по теме перехода Трусовой и упомянул даже супругу Плющенко — продюсера Яну Рудковскую. «А по поводу госпожи Рудковской скажу так: все отлично знают, как она умеет сделать рекламу на скандале, хайпануть. В ход идет все, просто все ресурсы», — считает Алексей.

После этого завелся уже Евгений. «Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток, — выдал экспрессию в своем Instagram Плющенко. — Тот случай, когда потерю никто не заметил! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! Бедолага, что ты куришь?»

Также он добавил, что его академия «Ангелы Плющенко» не собирается никого переманивать и не пиарится на подобных темах. Он не хотел ничего говорить, но последние наезды переполнили чашу терпения.

После этого в соцсетях стали наезжать на Железнякова фанаты Трусовой. Им он ответил не менее ярко, вновь схлестнувшись с Плющенко. «Семья Рудковских, конечно, гениальна! Натворить такое и выставить «Тутберидзетим» виноватыми во всех бедах — снимаю шляпу перед вашей хитростью и продуманностью», — с сарказмом заявил он. После этого новых комментариев по переходу Трусовой не было, а свои соцсети Алексей оперативно почистил.

Бился Железняков и с Рудковской — она уверяла, что Алексей танцевал у Билана

Но не собиралась останавливаться сторона Плющенко. У него вышла на поле боя теперь Рудковская, вооружившись своим Telegram-каналом. «Алексей Железняков (не самый главный хореограф тренерского штаба Этери Тутберидзе), оказывается, раньше танцевал в «лохматом году» на подтанцовке у Димы Билана. Совсем недолго танцевал! Долго вспоминали, почему недолго и за что был отчислен из нашего уже штаба. Кто-то помнит, что за профнепригодность, кто-то вспоминает иные моменты, но суть-то в чем... Мы говорим всегда про женскую месть, а вон мужская-то какая бывает. Алексей, как «человек-невидимка», появляется всегда весьма неожиданно и говорит очень смешные вещи, над которыми потом потешается весь мир фигурного катания! В прошлый раз ему посоветовали уже не позорить свой штаб, больше читать Цветаеву и заниматься любимым делом. Алексей, не вынуждайте меня вспомнить, за что вы были отчислены. Тут разведка докладывает, что вы это интервью дали в свой день рождения, выпили, расчувствовались, с кем не бывает, я на вас не в обиде!» — написала Яна.

Железняков принялся все оперативно отрицать. По его версии, он никогда с Биланом не сотрудничал и Рудковская сочиняет небылицы на ходу. ««А-а-а, ребята, я никогда в жизни не танцевал у Билана! Кто в теме, тот поймет, — ответил Железняков пользователям в Facebook. — Это ложь чистой воды, я у Билана и близко не появлялся».

После этого Алексей стал писать о массированной атаке СМИ на группу Тутберидзе — по его мнению, появляется множество фальшивых аккаунтов во всех соцсетях, взламывают соцсети фигуристов и тренеров. СМИ, в свою очередь, помогают хейтерам возможностью комментировать материалы, где тролли пишут различные гадости и лживые фейки про работу команды Этери. Больше всего Железнякова задел, очевидно, прямой эфир блогера Елены Родиной, где она обвиняла Алексея в педофилии. «Есть даже одна недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно и без доказательств сыплются обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю, что у дамы совсем все плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы», — написал он и окончательно удалил все предыдущие записи, на время исчезнув из медиапространства.

Возвратился в медийное поле он только после перехода к Плющенко Алены Косторной. «Маски слетают, лица открываются, только в бедах и горестях люди показывают свои истинные лица! Кто-то проходит огни, воды и медные трубы, а кто-то ломается. Я видел много людей и в спорте, и в шоу-бизнесе, которые, надев короны, быстро падали с небес. Как говорит одна мудрая дама, «работаем дальше!», — написал Железняков и снова пропал с радаров — на этот раз ответа от Плющенко не последовало.

Железняков не работает на льду, но он важен для Тутберидзе

И вот последний эпизод словесной битвы Плющенко и Железнякова, который вполне может преобразиться в физический бой. По крайней мере, свою готовность биться подтверждают как Евгений, так и Алексей. На этот раз, правда, не совсем ясна причина для бурной реакции хореографа. Громких трансферов в последнее время не было, как и прочих важных новостей. Вспомнить можно разве что заявления Рудковской о продвижении в расследовании имен тех, кто помогал StarHit писать негативные материалы о ее совместном с Евгением сыне.

При этом за всеми этими медийными скандалами можно вполне забыть о том, что Железняков пусть не самый заметный, но действительно важный для Тутберидзе специалист. Он попал в фигурное катание и познакомился с Тутберидзе по цепочке различных случайностей. Никому на тот момент пока еще не известная Этери искала в детскую группу педагога-хореографа, Алексею об этом рассказал один из сотрудников шоу, в котором он выступал, а у Тутберидзе занимался его сын. Несколько личных разговоров, встреч, пробных занятий — и вот уже они в одной команде. Суммарно Этери работает с Алексеем больше 13 лет — столько с ней не сотрудничал никто в карьере.

Поэтому, когда Железняков говорит о преданности, важной роли Тутберидзе в его жизни и что он знает ее лучше прочих, он не лукавит. Алексей вошел в штаб Этери практически сразу после ее возвращения из США в Россию, когда она только начинала свой тренерский путь. И его роль в долгой дороге к успеху достаточно серьезна. В первое время Железняков помогал Тутберидзе с ледовыми постановками. Тогда Этери чаще всего сама ставила программы фигуристам, на подстраховке был Алексей. Он помогал Этери ставить первые программы Адьяну Питкееву, Морису Квителашвили и даже маленькой Евгении Медведевой (например, показательный под «Чарли Чаплина»), но сейчас в постановках не участвует и на льду не появляется.

Со временем Тутберидзе нашла опытных постановщиков, а роль Железнякова немного сменилась. Теперь он отвечает за паркетную хореографию. Он уверяет, что в фигурном катании не нужно давать простых заданий по ОФП — правильнее будут специальные тренировки, направленные на танцевальные движения, музыкальность. У Алексея своя школа современного танца, в которой он работает с девочками Этери, фигуристами из групп Сергея Доброскокова и Артура Дмитриева, гимнастками и синхронистками. А вот боксом Алексей никогда не занимался — вся его жизнь связана только с танцами. Может быть, вместо ринга нужно организовывать танцевальный батл? Во всяком случае, тогда мы будем иметь дело с соревнованием профи.