Гран-при Канады по фигурному катанию: расписание 2-го этапа на 2 ноября 2026 года

В ночь с 1 на 2 ноября, завершится второй этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/27 — Skate Canada International. Соревнования проходят на арене Prospera Place в Келоуне (Канада). В заключительный день состоятся произвольная произвольная программа в женском одиночном катании и произвольный танец в танцах на льду.

«СЭ» публикует расписание второго этапа Гран-при Канады на 2 ноября. Время начала — московское.

Расписание Гран-при Канады на 2 ноября

2 ноября, понедельник

00.05. Женщины. Произвольный танец

02.15. Танцы на льду. Произвольный танец.

Где смотреть Гран-при Канады 2 ноября

Официальным вещателем международной серии Гран-при ISU в России является онлайн-кинотеатр Okko. Смотреть трансляцию можно по платной подписке. Международные трансляции также доступны на YouTube-канале ISU Skating с учетом территориальных ограничений.

Официальные результаты и оценки участников публикуются в протоколах ISU. За новостями турнира можно следить в разделе фигурного катания «СЭ».