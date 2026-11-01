Гуменник — о победе на этапе Гран-при России в Красноярске: «Постепенно набираю форму и уверенность»

Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Постепенно набираю форму, уверенность. Все идет точно по графику. На сегодняшнем прокате я оставил немного силы про запас. На предыдущей неделе в Питере, когда делал поклон, думал, упаду прямо на лед от того, что ноги не держали. Здесь был бодрячком.

Почему-то на тренировках сложно дается такую форму набрать. Уже в августе такой же контент катал в произвольной целиком, но форма была не та. Стоит начать соревноваться, особенно подряд — форма набирается легко. Притом что тренировок усиленных не проводил за этот промежуток между соревнованиями. Видимо, самое важное — это выступления», — цитирует Гуменника ТАСС.

Фигурист стал победителем этапа Гран-при России в Красноярске, набрав 287,23 балла по сумме двух программ.