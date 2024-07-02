Тарасова допустила возвращение российских фигуристов после предоставления ISU квот юниорам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при на будущий сезон.

«Слава тебе Господи! Невозможно следить, как наши фигуристы, привыкшие тренироваться по много часов каждый день и показывать выдающиеся результаты, не могут выступать. Конечно, сейчас юниоры поедут, и, может быть, они и взрослых допустят», — сказала Тарасова «СЭ».

Взрослые российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация, что Международный союз конькобежцев не планирует допускать россиян к соревнованиям и в следующем сезоне.

Денис Сафронов