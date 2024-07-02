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Навка — о новом шоу Загитовой: «Каждый должен попробовать, что ему хочется»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на дебютное авторское ледовое шоу Алины Загитовой.

«Прекрасно отношусь к тому, что у Алины Загитовой будет ледовое шоу. Почему бы и нет? Но даже не знаю, что ей посоветовать в этом сложном деле. Не знаю, в какой роли она будет выступать в шоу: продюсер или режиссер. Но главное, если человек любит профессию и отдается на все 100 процентов, то ничего плохого в таких начинаниях нет. Считаю, каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий — вся жизнь впереди», — сказала Навка Sport24.

Загитова представит спектакль на льду «Хранители времени» в Казани 29 и 31 августа.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
Татьяна Навка
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