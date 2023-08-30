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Медведева — о найденной фигуристке Горбачевой: «Ситуация вообще так себе»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на новость о нахождении Алины Горбачевой.

«Свое мнение я оставлю при себе, потому что найдутся люди, которые сочтут, что я не права. Сейчас это не самое главное. Самое главное, что человек жив. Все в порядке – относительно человеческой жизни. Ситуация вообще так себе. Единственное, что я напомню: хоть человек выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек должен нести ответственность за себя и за свои поступки. Понятно, что существуют такие факторы, как ментальное здоровье, что очень важно. Ситуация в семье. Мы знаем, что спортсменка не живет со своей семьей, а живет с тренером. Это сильный психологический стресс, я бы так не смогла. Что случилось, никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Поэтому вся ситуация вызывает такой резонанс.

Но все равно я как человек, который постоянно находился в спорте, не понимаю, как можно позволить человеку, который выглядит на 12 лет, просто взять и пойти в парк? Как было у меня? Я тоже выгляжу намного младше своего возраста. Меня мама или бабушка из дома вели на тренировку, с тренировки – за шкирятник, в машину и домой. Постоянно спрашивали: «Ты где, ты что?» Постоянно какое-то наблюдение. Потому что это спорт и это ребенок. Хотя бы внешне. Как можно позволять вот так вот ходить?!» – сказала Медведева в своих соцсетях.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Алина Горбачева
Евгения Медведева
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