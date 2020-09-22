«Сенсации еще впереди. Будут скоро трансферы». Плющенко заявил, что не переманивает спортсменов у других тренеров

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не переманивал Александру Трусову из группы Этери Тутберидзе.

— Это долгая история, — сказал Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Мы несколько лет общались с родителями. Вот время пришло. Трусова изъявила желание кататься у меня. Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты. Это невозможно, если у спортсмена все идеально складывается в группе.

Меня самого переманивали от Алексея Мишина. В Америку звали и наши специалисты, и иностранцы. Но я понимал, где могу показать результат.

Мы не футбол или хоккей. Может, в будущем будут какие-то трансферные выплаты. У нас все попроще: спортсмен захотел (и его родители) — это их дело.

Я никого не переманиваю. Сложился стереотип, что я всем названиваю. Или мои агенты бегают: «Давай сюда». Я просто в одном интервью сказал, что будут сенсации. Так и сложилось.

Но сенсации еще впереди. Они будут. Будут скоро трансферы еще.