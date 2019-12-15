Плющенко опубликовал заявление о Загитовой и Тутберидзе

Двукратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram опубликовал пост, посвященный Алине Загитовой и Этери Тутберидзе.

«Итак, уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо, — написал Плющенко. Ваша подопечная, замечательная спортсменка и фигуристка Алина Загитова решила прекратить свое участие в соревнованиях. На время или навсегда, мы пока не знаем. Взрослый самодостаточный человек принял осознанное решение. Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба», это, конечно, потеря. Полагаю, что вы расстроены, и это тоже объяснимо — и с человеческой точки зрения, и с профессиональной, и если хотите, деловой. Понимаю, что Алина для вас как спортивного менеджера (вы же не настаиваете, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую ставит С. Дудаков) приносила ощутимый доход.

Меня как человека не совсем далекого от спорта и тем более фигурного катания (надеюсь, вам не вздумается ставить под сомнение и это очевидное обстоятельство?) журналисты попросили прокомментировать эту, безусловно, сенсационную новость в мире спорта. Разумеется, я прокомментировал. Зная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек не склонный к оскорблениями или злому сарказму, я, как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях. Тем более не имею обыкновения хамить женщинам. Но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской. И это невозможно извинить, даже понимая степень расстройства от утраты вашим «штабом» не только талантливого, но и весьма доходного проекта. Но раз вы сами начали, тогда по порядку. Никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, как и никого другого, тем более, «унижая вас» в ее глазах.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. После этого I «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. На этот аккаунт в Instagram подписаны Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы (Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная). Данный пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама тренер.