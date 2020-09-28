На директора «Самбо-70» накинулись фанаты Загитовой. Фигуристку не позвали на 50 летие-школы
Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскритиковали директора «Самбо-70» Рената Лайшева за то, что фигуристку не приглашали на церемонию поднятия флага в честь 50-летия школы. На мероприятии присутствовала только Евгения Медведева. Ранее Лайшев рассказал в разговоре с журналистами, что Загитова занята на съемках, но он бы хотел ее личного присутствия на мероприятии.
Олимпийская чемпионка поделилась фотографией в Instagram, а одна из подписчиц поинтересовалась, почему фигуристка не присутствовала на церемонии. На что Загитова сказала, что ее не звали.
Поклонники фигуристки написали массу гневных комментариев под последним постом Лайшева.
borl__: #АгдеАлина?
eric_celrosu: «Алина была занята» — смелое заявление
mariasokollova: «занята» Алина, ага..
dasa.ert: Ккак можно было не пригласить Олимпийскую чемпионку Алину Загитову
ariadna_gris: Странно, а чемпионку Мира и действующую Олимпийскую чемпионку забыли пригласить!
Сегодня у «Самбо-70» большой юбилей! Ура!!! Наша любимая школа отмечает 50-летие! Поздравляю всех с праздником! Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, мы смогли создать праздничное настроение, чтобы все ребята ощутили торжественность момента. Спасибо нашей воспитаннице, двукратному серебряному примеру Олимпийских игр, двукратной чемпионке мира и Европы Жене Медведевой, которая от лица всех наших воспитанников приняла участие в церемонии поднятия флага России! Хочу от души поблагодарить всех, кто любит нашу школу, кто помогал ей, кто вкладывает душу, знания и таланты в наше общее дело! «Самбо-70» — полвека, и мы очень молоды, у нас все впереди! #50летсамбо70 #самбо #самбо70 #москва #теплыйстан #коньково