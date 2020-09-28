На директора «Самбо-70» накинулись фанаты Загитовой. Фигуристку не позвали на 50 летие-школы

Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскритиковали директора «Самбо-70» Рената Лайшева за то, что фигуристку не приглашали на церемонию поднятия флага в честь 50-летия школы. На мероприятии присутствовала только Евгения Медведева. Ранее Лайшев рассказал в разговоре с журналистами, что Загитова занята на съемках, но он бы хотел ее личного присутствия на мероприятии.

Олимпийская чемпионка поделилась фотографией в Instagram, а одна из подписчиц поинтересовалась, почему фигуристка не присутствовала на церемонии. На что Загитова сказала, что ее не звали.

Поклонники фигуристки написали массу гневных комментариев под последним постом Лайшева.

borl__: #АгдеАлина?

eric_celrosu: «Алина была занята» — смелое заявление

mariasokollova: «занята» Алина, ага..

dasa.ert: Ккак можно было не пригласить Олимпийскую чемпионку Алину Загитову

ariadna_gris: Странно, а чемпионку Мира и действующую Олимпийскую чемпионку забыли пригласить!