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В «Самбо-70» хотели, чтобы Медведева и Загитова вместе поднимали флаг на 50-летии школы

11:15
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал в разговоре с журналистами, почему на церемонии поднятия флага в честь 50-летия школы присутствовала только Евгения Медведева.

— Она выпускница школы, одна из самых титулованных спортсменок. Есть еще Алина, но она занята, у нее съемки.

Женя — символ мужества, победоносности, всеобщего обаяния и любви всей школы, всех тренеров и учителей. Она в себе по сути объединяет всю любовь школы.

Я всегда был за то, чтобы они вместе и флаг поднимали, и вели «Ледниковый период». (Дмитрий Кузнецов)

Директор «Самбо-70»: «Загитова — молодец, она не вступает ни в какие распри и коалиции» //
Медведева подняла флаг России в честь 50-летия «Самбо-70», Загитова не участвовала в церемонии

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