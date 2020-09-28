В «Самбо-70» хотели, чтобы Медведева и Загитова вместе поднимали флаг на 50-летии школы

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал в разговоре с журналистами, почему на церемонии поднятия флага в честь 50-летия школы присутствовала только Евгения Медведева.

— Она выпускница школы, одна из самых титулованных спортсменок. Есть еще Алина, но она занята, у нее съемки.

Женя — символ мужества, победоносности, всеобщего обаяния и любви всей школы, всех тренеров и учителей. Она в себе по сути объединяет всю любовь школы.

Я всегда был за то, чтобы они вместе и флаг поднимали, и вели «Ледниковый период». (Дмитрий Кузнецов)

Директор «Самбо-70»: «Загитова — молодец, она не вступает ни в какие распри и коалиции» //

Медведева подняла флаг России в честь 50-летия «Самбо-70», Загитова не участвовала в церемонии