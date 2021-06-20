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Евгения Медведева рассказала, что у нее обнаружили аллергию на молоко

10:08
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Instagram рассказала, что у нее появилась аллергия на молоко.

«Сегодня дела с кожей уже намного лучше, но еще есть что лечить. Оказывается, у меня аллергия на молоко», — написала фигуристка.

На данный момент девушка готовится к спектаклю «Анна Каренина». Медведева, в постановке Ильи Авербуха исполняющая роль Кити Щербацкой, по сюжету замужем за Константином Левиным, которого играет Александр Энберт.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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