Евгения Медведева рассказала, что у нее обнаружили аллергию на молоко
10:08
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Instagram рассказала, что у нее появилась аллергия на молоко.
«Сегодня дела с кожей уже намного лучше, но еще есть что лечить. Оказывается, у меня аллергия на молоко», — написала фигуристка.
На данный момент девушка готовится к спектаклю «Анна Каренина». Медведева, в постановке Ильи Авербуха исполняющая роль Кити Щербацкой, по сюжету замужем за Константином Левиным, которого играет Александр Энберт.
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