Костылева и Лазарев будут представлять Россию на этапе Гран-при среди юниоров в Китае

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые примут участие на этапе юниорской серии Гран-при в Китае.

В одиночном катании Россию будут представлять Лев Лазарев и Елена Костылева, в танцах на льду — Мария Фефелова и Артем Валов, а в соревновании спортивных пар — Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Первый этап юниорского Гран-при в Китае пройдет с 20 по 22 августа. Российские фигуристы выступят на турнире в нейтральном статусе.