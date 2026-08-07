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7 августа, 19:00

Роднина отреагировала на получение российскими фигуристами нейтральных статусов от ISU

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус российским фигуристам Петру Гуменнику, Александре Игнатовой (Трусовой) и Камиле Валиевой.

«Видно, что все работает. Не так быстро, как нам запрещали. Но все-таки разрешения мы тоже получаем. Отличная новость», — сказала Роднина «СЭ».

Как сообщает пресс-служба ISU, также нейтральный статус получили Владислав Дикиджи, Мария Захарова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Пасечник, Дарио Чиризано, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

(Давид Петросян)

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Александра Трусова - Игнатова
Камила Валиева
Фигурное катание
Ирина Роднина
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