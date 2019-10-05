Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева за победу на предсезонном коммерческом турнире Shanghai Trophy получит 25 тысяч долларов, именно такое денежное вознаграждение согласно положению о турнире получают все победители.

Столько же получат победившие в Шанхае вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Занявшие вторые места в своих видах призеры чемпионата Европы Александр Самарин и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский получат по 18 тысяч долларов. Уточняется, что в парных видах размер вознаграждения делится между обоими фигуристами.

При этом олимпийская чемпионка мира Алина Загитова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова получат только по 20 тысяч долларов. Они вместе с испанцем Хавьером Фернандесом и представителем Латвии Денисом Васильевсом стали победительницами турнирами в составе команды Европы. Однако денежное вознаграждение для команды-победительницы, cогласно положению о Japan Open составляет 80 тысяч долларов и делится поровну межу всеми участниками.