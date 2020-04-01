Медведева сообщила, что летит в Японию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выложила новый пост в своем Instagram. Она рассказал, что покидает Канаду.

— У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду, — написала Евгения. — Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии Prism on Ice"(Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.