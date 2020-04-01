Медведева сообщила, что летит в Японию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выложила новый пост в своем Instagram. Она рассказал, что покидает Канаду.
— У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду, — написала Евгения. — Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии Prism on Ice"(Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!
У меня закончился карантин после возвращения из США ?? в Канаду??. Вот уже более 2-х недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию ?? заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!? ? ???2??? ? ???6??? Prism On Ice??? ? ??? ? I ended quarantine after returning from the US ?? to Canada ??. I have been spending time at home for more than last two weeks. The ice rinks and gyms are closed in Canada, nothing works. As you know, we will have «Prism on ice» (sailor moon show) this June in Japan. In accordance with border closures between Canada and Japan for an indefinite period, my team and I decided to leave Canada and fly to Japan ?? in advance. I am safe and everything is good! I love all of you, be safe and please take care of yourself and your nearest and dearest!
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.
По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.