Медведева несколько минут побыла блондинкой. Как вам?

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занявшая пятое место на канадском этапе «Гран-при», в ходе показательных выступлений примерила белый парик.

На гала-вечере фигуристка представляла показательный номер под композицию «Windminds of Your Mind» в исполнении All Angels. В следующий раз Медведева выступит на московском этапе «Гран-при», который состоится с 15 по 17 ноября.