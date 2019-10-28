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Медведева несколько минут побыла блондинкой. Как вам?

09:15
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занявшая пятое место на канадском этапе «Гран-при», в ходе показательных выступлений примерила белый парик.

На гала-вечере фигуристка представляла показательный номер под композицию «Windminds of Your Mind» в исполнении All Angels. В следующий раз Медведева выступит на московском этапе «Гран-при», который состоится с 15 по 17 ноября.

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