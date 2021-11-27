Коляда вышел в финал серии «Гран-при»
15:26
Российский фигурист Михаил Коляда выступит в финале «Гран-при» сезона-2021/22.
Россиянин занял второе место на этапах в России и Италии. Таким образом, он набрал 26 баллов и попал в финал.
Также участие в турнире себе гарантировали японцы Юма Кагияма и Шома Уно, и американцы Винсент Чжоу, Нейтан Чен и Джейсон Браун.
Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.
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