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Коляда вышел в финал серии «Гран-при»

15:26
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Российский фигурист Михаил Коляда выступит в финале «Гран-при» сезона-2021/22.

Россиянин занял второе место на этапах в России и Италии. Таким образом, он набрал 26 баллов и попал в финал.

Также участие в турнире себе гарантировали японцы Юма Кагияма и Шома Уно, и американцы Винсент Чжоу, Нейтан Чен и Джейсон Браун.

Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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