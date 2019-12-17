Двукратный олимпийский чемпион и тренер Артур Дмитриев-старший отметил, что никто из профессиональных спортсменов не готов обвинить Алину Загитову в решении приостановить карьеру.

— Загитовой самой решать, насколько она себя чувствует и сможет ли она затем продолжить карьеру, — цитируют «РИА «Новости» Дмитриева-старшего. — После приостановки всегда сложно возобновить работу. Но даже новый олимпийский цикл без паузы начинать трудно, но она на него пошла и, молодец, боролась. И в прошлом году, и в этом она каталась очень прилично, но, видимо, она нуждается в паузе, чтобы подумать.

Наверняка она обсуждает все вопросы с тренером и это их совместное решение, но бывает, что спортсмен сам принимает подобные решения, — обратил внимание собеседник агентства. — Она великолепный спортсмен, к ней все профессионалы относятся с уважением, и нет ни одного человека, который мог бы обвинить ее в том, что когда-то и где-то она не боролась или сдавалась.