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16 июля, 12:51

Авербух — о нейтральных статусах россиян: «За девочек рад, но ни один серьезный мальчик статус не получил»

Дарик Агаларов

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в разговоре с «СЭ отреагировал на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус восьми российским фигуристам.

«Львиная доля наших спортсменов пока не получила статус, получается. За девочек я рад, но ни один серьезный мальчик статус не получил. Пока непонятно, а что с Трусовой и Валиевой? Надо ждать. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Но одно можно сказать точно: движение идет в правильном направлении», — сказал Авербух «СЭ».

В одиночном катании статус получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Маргарита Базылюк и Григорий Федоров. Также нейтральный статус был присвоен выступающим в парном катании Виктории Двининой и Артему Петрову.

ISU допустил россиян к международным соревнованиям 30 июня. У российских фигуристов будет по одной квоте в каждом виде на чемпионатах Европы и мира в предстоящем сезоне.

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Фигурное катание
Илья Авербух
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