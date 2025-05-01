Фигурное катание
Фигурное катание

1 мая, 20:50

Фигуристы Майя и Алекс Шибутани объявили о возобновлении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани сообщили, что приняли решение возобновить карьеру.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации фигурного катания США.

«Последние семь лет стали для нас испытанием и вдохновили так, как мы и представить себе не могли. Я счастлива и благодарна за то, что здорова и могу принять решение о возвращении в любимый вид спорта», — заявила Майя Шибутани.

«Опыт и навыки, которые мы приобрели за время без соревнований, позволили нам взглянуть на все иначе и открыли перед нами новые возможности. Мы не воспринимаем все это как должное, нам действительно нравится процесс. Мы с нетерпением ждем возможности снова соревноваться вместе», — добавил Алекс.

Майя и Алекс Шибутани выступали в паре с 2004 года. Вместе они завоевали бронзу Олимпиады-2018 в танцах на льду и командных соревнованиях. Также на их счету серебро и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Брат и сестра не принимали участие в соревнованиях с 2018 года. В 2019 году Майя перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли.

Фигурное катание
Майя Шибутани/ Алекс Шибутани
