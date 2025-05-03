Фигурное катание
3 мая, 12:40

Савосин появится в двух новых образах в программах к следующему сезону

Ана Горшкова
Корреспондент

Фигурист Роман Савосин рассказал, что предстанет в двух новых образах в программах для следующего сезона.

«Николай Шелякин поставил мне короткую программу, произвольную поставил Егор Мурашов. Появлюсь в новом образе, даже, я думаю, что в двух новых образах. Я думаю, что должно быть интересно. Обе идеи мои, хореографы вместе с тренерским штабом их поддержали», — цитирует Савосина ТАСС.

25-летний Савосин является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года. В прошедшем сезоне фигурист стал вторым на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске и четвертым — в Москве. На чемпионате России Савосин занял 10-е место.

Источник: ТАСС
Роман Савосин
Фигурное катание
