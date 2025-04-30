Фигурное катание
30 апреля, 15:12

Гуменник начнет постановки новых программ в первой половине мая

Ана Горшкова
Корреспондент

Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала, что постановки программ к следующему сезону начнутся в начале мая.

«Короткую программу Пете будет ставить Даниил Маркович [Глейхенгауз] в первой половине мая. Они сработались, все хорошо. Там же следом начнем ставить произвольную, Илья Изяславич [Авербух] приедет», — приводит слова Дайнеко ТАСС.

23-летний Гуменник является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России (2023, 2024).

Источник: ТАСС
Петр Гуменник
Фигурное катание
