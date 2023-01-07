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Экс-ученица Тутберидзе сломала ногу при попытке исполнить тройной аксель

Виктория Кравченко
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Тренер по фигурному катанию Алексей Василевский сообщил, что Любовь Рубцова сломала ногу при исполнении тройного акселя на тренировке.

«Все (перелом) произошло на тренировке, Люба пробовала исполнить тройной аксель, не дошла немножко. Все обследования пока до конца не прошли, завтра будет контрольное обследование, так что будет уже больше информации», — цитирует Василевского РИА «Новости».

13-летняя Рубцова перешла из группы Этери Тутберидзе в тренерский штаб Василевского в октябре 2022 года. Она считалась одной из самых перспективных спортсменок группы Тутберидзе в младшем возрасте.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230107/figuristka-1843350053.html
Фигурное катание
Любовь Рубцова
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