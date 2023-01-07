Согласно календарю Минспорта РФ в фигурном катании должны пройти два финала «Гран-при»

Как обнаружил «СЭ», в официальном Едином календарном плане Министерства спорта РФ на 2023 год упоминаются два финала «Гран-при» по фигурному катанию, а не один, как предполагается календарем федерации.

Финал «Гран-при» с участием лучших фигуристов страны должен пройти 3-5 марта в Сочи, однако допускается перенос турнира в Санкт-Петербург. Согласно Единому календарному плану, который является юридическим документом, регулируемым федеральным законом, еще один финал «Гран-при» или, как он называется в плане, «финал Кубка России» должен состояться 14-16 апреля в Сызрани.

Скорее всего, речь идет об ошибке составителей плана. В те же даты в Сызрани планируется проведение финала Кубка страны по другой дисциплине — синхронному катанию.

В финале «Гран-при» по олимпийским дисциплинам примут участие по 12 лучших фигуристов в каждой дисциплине. Призовые за победу составят 1 миллион рублей.