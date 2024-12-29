Авербух раскритиковал реакцию Козловского на второе место чемпионата России

Серебряный олимпийский призер в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух посчитал странной реакцию фигуриста Дмитрия Козловского на 2-е место в парном катании по итогам чемпионата России.

Спортсмен, выступающий в паре с Александрой Бойковой, обрадовался на камеру, когда увидел свой результат.

«Знаете, что мне не понравилось в Козловском? Вот закончили Хабибуллина и Княжук — они откатались по элементам, по всему лучше. Они сделали набор, они сделали тройной лутц... И вот ты сидишь, ребята сидят, ждут. Да и любой человек понимает, что в общем-то они выиграли. Оценки высвечивают — и Козловский с Бойковой вторые. Ну вот по мне — зная, что ты сегодня навалял... Ну, принял.

Он реагирует: «Да!» и делает победный жест. Какое «да» вообще? Я понимаю, эмоциональная радость — я второй, я удержался! Но ты уже был на Европе, на мире, ты уже в таком статусе...» — сказал Авербух в эфире программы «Каток» «Вконтакте».

Пара Бойкова/Козловский — чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира и 2-кратные чемпионы России.