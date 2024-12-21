Спортсмену вредно думать. В мясорубке чемпионата России не выдержали рефлексирующие фигуристы

Дикиджи и Петросян — чемпионы России и главные претенденты на Олимпиаду!

Чемпионат России. Итог

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 297,10

2. Глеб Лутфуллин — 283,02

3. Евгений Семененко — 281,65

Женщины

1. Аделия Петросян — 262,92

2. Дарья Садкова — 234,69

3. Алина Горбачева — 223,92

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 239,40

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 216,37

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 214,15

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 215,96

2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 209,01

3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 208,56

Перед турниром в Омске об интриге говорили только у мужчин и отчасти в танцах. В остальных видах все будто поделено и предсказуемо. Но чемпионат России — уже самостоятельный бренд в нашем фигурном катании, что-то вроде «Гран-при Монако» в «Формуле-1». И он всегда сумеет удивить. В итоге и в парах случилась драма вокруг второго места, которое едва не уплыло от Бойковой с Козловским, а у женщин вряд ли кто-то угадал обладательницу серебра.

«СЭ» подводит пять главных итогов чемпионата.

Петросян все еще вне конкуренции

Аделия в течение полутора сезонов правит в женском одиночном, но давление на нее после новостей о допуске заметно возросло. В свои 17 она выстояла и де-факто подтвердила квоту на олимпийский отборочный турнир в Пекине.

Поразила даже не столько Аделия, а флешбэки из эпохи до 2022 года. Тутберидзе с победно вскинутыми руками и треш-током в эфире Первого канала о не прыгающих ультра-си — мол, хочется, чтобы выигрывали те, кто умеют в четверные. Радовалась бы она так же, будь в розыгрыше российская медаль и больше ничего? Думаю, нет.

Все остальные по списку тоже заметно подтянулись. Чисто катала Гущина, вернулась на пик Муравьева, которой не хватило всего две сотых до бронзы. Медаль у нее забрала Горбачева в принципиальном тренерском противостоянии штабов Плющенко — Федченко. Классическая история про чистый прокат с тройными против ультра-си с падениями. Две сотые в фигурном катании, где судят девять человек — это пыль, снежная крошка на лезвии. Но на очень точных весах она потянет чашу вниз.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дикиджи выжил в мясорубке

20-летний Владислав Дикиджи еще пару сезонов назад был парнем из второго эшелона, который просто подавал большие надежды. К этому чемпионату России он подходил одним из очевидных фаворитов в борьбе за олимпийскую путевку (о которой могла знать федерация, но вряд ли Влад). Как писал «СЭ», именно на Дикиджи руководство федерации было готово сделать основную ставку — стабильные прыжки, молодость, приятный для аудитории образ.

И в мясорубке последней разминки мужчин выжил именно он. Непонятно, как он это умеет — может, повезло, что проиграл в короткой программе и стартовал первым в финальной шестерке, после заливки льда. Может, умеет как-то по-особому отключаться и не рефлексировать. Отдельный респект тренеру Олегу Татаурову — ученик превзошел учителя (Алексея Мишина).

Дикиджи выполнил все четверные чисто — Кондратюк упал дважды, Гуменник с падения начал, и полное ощущение, что они много думали перед прокатом и видели, как выступают другие. Лутфуллин еле доехал программу физически. Заслуженная победа Влада — такая, что диктор прощался со зрителями: «Ждем вас завтра на ДикиG-Drive Арене!» Но до финала «Гран-при» называть его стопроцентным первым номером нельзя.

Садкова и Лутфуллин — запасные на Олимпиаду

Запасные виртуальной олимпийской сборной — полный шок. Если победителей предсказать было реально, то спрогнозировать, что серебро на чемпионате возьмут Лутфуллин и Садкова, можно было только по наваждению.

Глеб — красавец. Обыграл именитого партнера по группе Евгения Семененко, который до этого выкосил два чемпионата (но никуда не отборочных). Выстоял в тяжелейшей психологической войне. Я смотрел прокаты вместе с фигуристами, и по их лицам и эмоциям читалось, как много на кону. Лутфуллин сумел не думать во время проката, в отличие от рефлексирующих Гуменника и Кондратюка.

Садкова — гениальна. В раскладах она была в лучшем случае шестой, а-ля Хромых на предолимпийском чемпионате. Помню Дарью, когда она только появилась в штабе Тутберидзе и переезжала в Москву из Марий Эл. Тогда она нам с коллегой дала первое интервью в жизни — и в свои 12 уже была артистична, но совершенно не уверена в том, что даже в «Хрустальном» (тогда он назывался так) удержится.

Сейчас Дарья — один из двух главных претендентов на поездку на отборочный турнир и Олимпиаду. Если с Петросян что-то случится, она может стать надежной заменой. Если случится с обеими (размытые формулировки про допинг в теории позволяют прикопаться к штабу Тутберидзе), то поедет Горбачева, обыгравшая на две сотых Муравьеву. Но это только пока — опять же, впереди еще де-факто предолимпийский финал «Гран-при».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бойкова и Козловский не выдержали, в танцах молодежь недотянула

Саша и Дима тоже оказались слишком рефлексирующими и противостояние с Мишиной/Галлямовым проиграли. По сути и противостояния как такового нет. Но есть нюанс — и это снова условия нейтральности. По ним к лидерам нашего парного катания у ISU и МОК могут возникнуть вопросы.

В танцах посылать кого-то, кроме Степановой/Букина, на квалификацию к Олимпиаде будет странно. Да, молодые пары подтянули(сь), но Хавронина/Нарижный даже не сумели украсть серебро у Худайбердиевой/Базина. Вряд ли за два месяца в раскладах что-то изменится.

Омск — новая столица фигурного катания

«G-Drive Арену» за время чемпионата не похвалил ленивый, но круто, что ни в один из дней она не пустовала. А если и пустовала, то только из-за активностей в фойе. 8,5 тысячи в четверг, 9,5 тысячи в пятницу и наверняка больше 10 в субботу. Теперь, когда нас допустили на международную арену, эти цифры — тоже аргумент в пользу полного возвращения России.