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14 февраля, 10:23

Сихарулидзе: «Мы не растеряли никого из лидеров, никто не побежал в другие федерации»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о том, как изменилось российское фигурное катание после отстранения от международных соревнований в 2022 году.

«Как вы понимаете, многие годы вся система подготовки в фигурном катании была нацелена на создание резерва и сборных для участия в международных соревнованиях, чтобы ребята смогли показать высокие результаты. С 2022 года мы не участвуем в международных соревнованиях. Мы сели и начали думать, как обеспечить наших дорогих фигуристов достаточным количеством соревнований, которые бы вызывали интерес. Отсюда появилась идея создать систему «Гран-при России», а также дополнить ее юниорскими этапами. У нас получился достаточно плотный календарь для спортсменов. Но мы понимали, что этого недостаточно, чтобы жизнь наших ребят была такой же яркой, как до этого. Отстранение подстегнуло нас активно думать о том, о чем мы часто говорили, но не доходили руки: «Спортивные соревнования — это круто, но есть много других форматов». У нас появился внутри страны свой командный турнир. Мы создали чемпионат по прыжкам, он пошел очень здорово. Это абсолютно новый формат. Как только мы провели первый чемпионат, собрался совет ISU, который говорил, как хорошо бы проводить такие турниры», — сказал Сихарулидзе.

Сихарулидзе также отметил, что жизнь в фигурном катании кипит.

«Еще один формат — турнир шоу-программ. Это очень интересная тема, это было моей мечтой. Соревнование между действующими спортсменами и чемпионами прошлых лет. Турнир прошел здорово, много положительных отзывов! Как мне видится, такими интересными турнирами нам удалось поддержать интерес наших основных ребят. Мы не растеряли никого из лидеров, никто не побежал в другие федерации. Жизнь в фигурном катании кипит, что меня радует», — добавил Сихарулидзе.

В среду, 14 февраля, проходит заседание комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ, на котором обсуждается вопрос перспектив развития фигурного катания в современных условиях.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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