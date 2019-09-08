Алина Загитова: «В школе идут на уступки»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, подводя итоги выступления на контрольных прокатах сборной России в Лужниках, поблагодарила болельщиков и рассказала, что делает с их подарками.

— Что для вас сегодня было важно?

— Как всегда, кататься чисто. Никаких особых эмоций у нас нет.

— Расскажите о своей музыке. Она сначала медленная, потом быстрее. Как вы ее выбирали?

— Музыку для программ мы всегда слушаем вместе с тренерами, выбираем тоже вместе. Они предлагают, я говорю — нравится мне или нет.

— А какой у вас будет костюм?

— Не скажу, на соревнованиях увидите.

— Вас очень тепло приняли болельщики, набросали вам розовых корон.

— Мне очень приятно, что моя фан-группа устраивает такие флешмобы. Всегда у них все разное, и это очень здорово. Все игрушки я себе домой, естественно, не заберу. Потому что мне места в квартире просто не хватит. Игрушки стараюсь раздавать детям. Себе оставлю только подарки, сделанные своими руками.

— Недавно была новость: Алина Загитова пошла в 11-й класс.

— Такая вот новость. А вместе со мной еще сколько-то миллионов или миллиардов учеников.

— Вам в школе, наверное, проходу не дают.

— Школа «Самбо-70» предоставляет мне особые условия. Я прихожу, занимаюсь отдельно с учителями. Утром успеваю только русский и математику. Здорово, что школа идет мне на уступки. Не везде так. (Екатерина Беспалова)