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Сегодня, 17:00

Тарасова считает, что Муравьева не готова к тройному акселю

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлении ученицы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Соня Муравьева попробовала сделать тройной аксель, но пока она к нему еще не готова. Для того, чтобы быть готовой надо пробовать. Она молодец, что на это пошла. Надо же когда-то пробовать», — сказала Тарасова «СЭ».

Камила Валиева получила 81,27 балла и стала первой. Второе место заняла Софья Муравьева, набравшая 76,67 балла. Третий результат у Вероники Яметовой (70,67).

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Муравьева
Татьяна Тарасова
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