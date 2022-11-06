Тарасова и Морозов победили на этапе «Гран-при России» в Казани в парном катании

Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе «Гран-при России» в Казани в парном катании.

Спортсмены показали лучший результат в произвольной программе (157,56 балла) и стали лучшими по сумме двух прокатов (236,36).

Второе место заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (224,95), на третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (214,31).

Фигурное катание

«Гран-при России»

3-й этап

Сочи

Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 157,56 балла

2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 147,02

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 137,80

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 236,36

2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 224,95

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 214,31