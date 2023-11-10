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Сегодня, 15:55

Ученица Тутберидзе Базылюк — об истории с йогуртом: «Я Костылеву не просила ничего приносить»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк после победы на четвертом этапе «Гран-при России» ответила на вопрос о взаимоотношениях с экс-ученицей «Хрустального» Еленой Костылевой.

Мама Костылевой Ирина заявляла, что Базылюк подставила ее дочь «историей с йогуртом». Источники «СЭ» сообщали, что якобы Маргарита попросила Елену взять второй йогурт. С двумя упаковками йогурта ученицу увидела Этери Георгиевна, после чего Костылеву выгнали из группы.

«Я Лену ни о чем не просила, чтобы она мне принесла йогурт. Такого не было», — сказала Базылюк журналистам.

На прошлой неделе мама Костылевой жаловалась на работу тренеров «Москвича».

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Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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