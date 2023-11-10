Базылюк: «Люблю прыгать, много прыгаю. На диете не сижу, от природы такая»

Ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк прокомментировала свою победу на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«На этом этапе уже было намного легче кататься, попривычнее. Благодарна публике за такие бурные аплодисменты, буду стараться катать чище и лучше. В плюс поставлю себе то, что сделала сегодня тулуп во второй половине программы, а в минус — в первой половине он не получился. В Уфе у меня не получился наоборот четверной во второй половине, зато получился в первой. Буду стараться теперь, чтобы получились все прыжки.

Про дальнейшие соревнования не знаю пока, это надо уточнить у тренеров. А я буду работать над программой, над представлением программы и прыжками. Не сижу на диете, возможно от природы такая. Я люблю прыгать, много прыгаю на тренировке.

Прыгаем мы обычно час с небольшим и этого достаточно чтобы я смогла здесь сделать все элементы. Пока что не думала про чемпионат по прыжкам. Не знаю пройду ли по возрасту», — сказала Базылюк.

Это дебютный сезон Маргариты на юниорском уровне по КМС.