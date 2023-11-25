Кондратюк забыл сделать вращение в короткой программе

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк во время выступления в короткой программе на шестом этапе «Гран-при» в Москве забыл сделать вращение.

Из-за этого Кондратюк потерял до 4,5 баллов. Если бы он набрал максимальное количество баллов, то мог занять второе место.

«Марк просто забыл сделать это вращение», — сказали корреспонденту «СЭ» в ФФККР.

На данный момент Кондратюк занимает четвертое место, он набрал 94,21 балла за свой прокат. Первое место занимает Матвей Ветлугин (99,02). На втором — Даниил Самсонов (95,34). Третье занял Владислав Дикиджи (94,48).